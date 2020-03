Włoski sposób na rozprawienie się z mafią. Ministerstwo chce takiego samego prawa u nas

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą przepisów dotyczących konfiskaty mienia tak, by objęła ona również osoby, wobec których nie toczy się wprawdzie postępowanie karne, lecz które nie są w stanie wykazać, skąd pochodzi ich majątek. "Z punktu widzenia społecznej sprawiedliwości zupełnie bez znaczenia jest, czy właścicielem willi czy luksusowej limuzyny jest gangster czy jego matka bądź przyjaciółka" – wyjaśnia w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Projekt przewidujący quasi-karną procedurę zajęcia mienia, które było w ciągu ostatnich pięciu lat w posiadaniu podejrzanego, oskarżonego lub skazanego za przestępczą działalność, jest już gotowy. Co może się zmienić? Sąd będzie mógł zadecydować o konfiskacie mienia wskazanych w poprzednim zdaniu osób nawet w przypadku wydania wyroku uniewinniającego. Uniewinnienie nie oznacza przecież, że podsądny osiągnął dochody legalnie.

Eksperci mają jednak zastrzeżenia do tak daleko idących zmian. Dr Mikołaj Małecki z WPiA UJ zauważył, że prewencyjna konfiskata majątku jest sprzeczna z istotą prawa karnego. Nie wolno bowiem represjonować kogokolwiek prewencyjnie, lecz dopiero ukarać go za czyn, którego dokonał. Dodał, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której podejrzany lub skazany został ukarany odebraniem majątku, mimo że czyn nie został jeszcze osądzony. A propozycja nowelizacji idzie jeszcze krok do przodu: ukarana może zostać osoba, wobec której nie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie karne.