Wojna o podwyżki cen. Zabraknie wody w kranach?

Brudna woda w kranach i przerwy w dostawach - taka będzie rzeczywistość?

- Wody Polskie, wbrew ekonomicznej sytuacji, nie zgadzają się na zmiany taryf. Chcą zmusić samorządy, które i tak są wydrenowane finansowo do dopłaty do wody - przekonywał w Senacie przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz prezes Związku Miast Polskich senator Zygmunt Frankiewicz.

Dąbrowski wylicza, że średnio podwyżki miały wynosić od 2 do 2,50 zł za metr sześcienny wody i ścieków. - Dla przeciętnego klienta, który zużywa trzy metry sześcienne, to podwyżka od 6 do 8 złotych w zależności od regionu - tłumaczy prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".