Wody Polskie. Miała być silna władza w jednym ręku. Jest moloch z problemami

Wody Polskie są obecnie na ustach całej Polski przez spóźnioną reakcję na katastrofę ekologiczną na rzece Odrze , gdzie masowo wymierają ryby. Prezes Wód Przemysław Daca, dotychczas kojarzony głównie z krytyką władz Warszawy za awarię "Czajki", jeszcze 10 sierpnia bagatelizował skalę problemu na Odrze. Wytykano mu słowa o tym, że "zaobserwowano tylko parę egzemplarzy śniętych ryb". Jego narracja szybko się zmieniła, co można zaobserwować w krótkim wideo, który opublikowała na Twitterze dziennikarka TVN.

Wody Polskie. PiS centralizuje zarządzanie gospodarką wodną

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bo tak brzmi pełna nazwa tego podmiotu, powstało, by scentralizować zarządzanie krajową gospodarką wodną. Podmiot ten władza powołała do życia w 2018 r. na mocy przepisów ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., a instytucje dotychczas zarządzające gospodarką wodną – takie jak Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i regionalne zarządy gospodarki wodnej – stały się jednostkami organizacyjnymi w nowym molochu.

Od początku propozycja Prawa i Sprawiedliwości wzbudzała wątpliwości ekspertów i polityków opozycji. Pierwsi podkreślali, że nowa ustawa jest uchwalana opieszale. Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w 2018 r. podkreślali, że przepisy powstawały długo. Natomiast po ich wejściu w życie legislatorzy już niespełna miesiąc później byli zmuszeni do ich pilnej poprawki w ramach poselskiej "wrzutki".

Wszystko przez fakt, że w pierwotnym akcie nie znalazła się wzmianka o stosowaniu nowych przepisów do spraw rozpoczętych przed wejściem w życie nowej ustawy . To groziło wielomiesięcznymi opóźnieniami inwestycji wodnych , także tych współfinansowanych z funduszy unijnych – zwracali uwagę eksperci PRP, cytowani przez "DGP".

Problemy już od momentu powstania Wód Polskich

W grudniu 2017 r. media obiegały informacje, że choć Wody Polskie jeszcze nie rozpoczęły działalności, to ich budżet już jest dziurawy. Zapisano w nim przychody na poziomie 1,1 mld zł. Wydatki natomiast miały wynieść 1,28 mld zł. To oznacza, że brakowało w budżecie ok. 180 mln zł. Zgodnie z założeniami prawodawców, PGW WP miały się utrzymywać z opłat za pobór wód, opłat z usług wodnych oraz z dotacji pochodzących z budżetu państwa.