Wojska amerykańskie w Polsce. Oto koszt

Taki koszt stacjonowania - 50 mln dol. rocznie - podał reporter RMF FM, powołując się na nieoficjalne informacje.

Kwota obejmować ma media i opłaty na rzecz samorządów, które będzie ponosić ministerstwo obrony.

Większa część rachunku to zbudowanie budynków mieszkalnych dla żołnierzy, magazynów, hangarów i reszty infrastruktury. Łącznie to koszt do 2 mld dol., choć rozmówcy RMF FM mówią raczej o połowie tej kwoty.

Trump zadowolony, bo Polska zapłaci za US Army. Zobacz, ile może nas to kosztować

Największym wydatkiem ma być przystosowanie bazy lotniczej w Powidzu do roli bazy logistycznej amerykańskiej brygady pancernej. To ok. 260 mln dol. Te pieniądze przekaże NATO.

Koszty budowy pozostałej infrastruktury mają być już niższe. Będą służyć też polskim żołnierzom i były już planowane.

Prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpisali w poniedziałek deklarację dotyczącą zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Deklaracja potwierdza pobyt w Polsce ok. 4,5 tys. osób personelu wojskowego USA i zapowiada rozlokowanie dodatkowego tysiąca.

Obie strony uzgodniły już nawet konkretne lokalizacje dla stacjonowania Amerykanów. Poznań wyznaczono na siedzibę Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego oraz grupy wsparcia na teatrze Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Drawsko Pomorskie będzie główną siedzibą Centrum Szkolenia Bojowego do wspólnego wykorzystania przez obie armie. Wrocław będzie z kolei siedzibą bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej USA, Łask - eskadry zdalnie sterowanych statków powietrznych USA, Powidz - lotniczej brygady bojowej. W Lublińcu ma się znaleźć miejsce dla sił specjalnych USA.

- Na tę obecność trzeba patrzeć szerzej. Tysiąc żołnierzy dołączy do 4,5 tys., którzy byli tu już wcześniej, ale tymczasowo. Teraz dla tych 5,5 tys. żołnierzy trzeba będzie zapewnić stałe miejsca stacjonowania. Ale na pewno nie będzie to w sumie kosztowało 2 mld dol. Ta suma pojawiała się w debacie na ten temat, kiedy mówiło się o kilkunastu tysiącach żołnierzy - mówił money.pl Mariusz Cielma, ekspert wojskowy i redaktor naczelny magazynu "Nowa Technika Wojskowa", którego we wtorek prosiliśmy o próbę oszacowania kosztu pobytu amerykańskich żołnierzy.

- Pierwszy wkład może być zatem na poziomie kilkuset milionów dolarów, ale raczej nie przekroczymy miliarda dolarów, czyli ok 4 mld zł. Zaznaczam jednak, że to bardzo ogólne szacunki. Rozmowy na ten temat będą jeszcze trwały. Pojawią się zapewne bardziej szczegółowe wymagania odnośnie do standardu obiektów i sprzętu do ćwiczeń wojskowych. Wtedy będzie można powiedzieć coś więcej na ten temat - zastrzegał w rozmowie z money.pl Cielma.

