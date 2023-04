Work-life balance jako benefit pracowniczy?

Życie zawodowe często pochłania więcej czasu niż życie rodzinne i towarzyskie. Kiedy znaleźć czas na odpoczynek czy na rozwijanie swoich pasji? Będzie to możliwe, jeśli zachowasz odpowiedni balans pomiędzy pracą a swoim prywatnym życiem. Jak to zrobić? Wskazuje na to idea work-life balance, która stała się przedmiotem jednej z najnowszych wdrażanych dyrektyw unijnych.