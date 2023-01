Ile pracodawcę kosztują benefity pracownicze?

Jakie są rodzaje benefitów pracowniczych?

Benefity pracownicze to szeroka grupa pozapłacowych świadczeń, które pracownik otrzymuje jako dodatek do swojego wynagrodzenia. Zazwyczaj benefity w całości finansowe są przez pracodawcę, jednak niektóre firmy oferują współfinansowanie, a więc częściowe opłacanie benefitu przez pracodawcę, a częściowe przez pracownika.

Wśród najpopularniejszych benefitów, który oferuje niemal każda firma, wymienia się pakiet medyczny, a więc prywatna opieka medyczna, która daje dostęp do świadczeń zdrowotnych. Pracodawcy w większości przypadków pokrywają koszt podstawowego pakietu, niemniej jednak pracownik za dodatkową opłatą, może rozszerzyć zakres oferowanych usług medycznych.

Wśród benefitów pracowniczych często pojawia się także karta sportowa, np. Multisport lub FitProfit. Są to karty, które dają dostęp nie tylko do siłowni, ale często na basen, do studia fitness, czy jogi.