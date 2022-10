O czym należy pamiętać, decydując się na umowę B2B?

Czym jest B2B?

B2B jest skrótem od anglojęzycznego wyrażenia business to business i określa on wszelkie przejawy współpracy podejmowane przez przedstawicieli świata biznesu. Umowy B2B są zawierane pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, a współpraca odbywa się na równych zasadach.

Co należy zrobić, żeby przejść na B2B?

Podstawowym warunkiem przejścia z umowy o pracę czy umowy zlecenia lub o dzieło na umowę B2B jest to, by dotychczasowy pracownik lub zleceniobiorca założył własną działalność gospodarczą . Podmiotem gospodarczym zgodnie z polskim prawem może zostać właściwie każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest obywatelem jednego z państw należących do Unii Europejskiej.

Kiedy opłaca się przejść na B2B?

Przede wszystkim to dla przedsiębiorcy, którego pracownik przechodzi na własną działalność gospodarczą, współpraca B2B jest opłacalna. Wszystko dlatego, że koszty umowy B2B wiążą się wówczas dla zatrudniającego jedynie z jej przygotowaniem. Wydatkuje pieniądze tylko na ustalone z góry wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nie martwi się składkami czy odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Jakie warunki należy spełnić, żeby pracować na B2B?

Czy potrzebne jest zgłoszenie miejsca prowadzenia działalności B2B?

Nie, nie ma takiej potrzeby ani konieczności. Współpraca B2B ma to do siebie, że praca zlecona do wykonania przez drugą firmę może być wykonywana w dowolnym miejscu i czasie. Jeśli w umowie B2B znalazłyby się postanowienia dotyczące wykonywania pracy w zakładzie w określonym wymiarze, mogłoby to zostać uznane za znamiona stosunku pracy. Wówczas umowa zostanie potraktowana jak umowa o pracę i w pełni oskładkowana.