Jak założyć własną firmę krok po kroku?

Od czego zacząć zakładanie własnej firmy?

Oczywiście w zależności od charakteru prowadzonej działalności przedsiębiorca musi również zorientować się, czy nie potrzebuje licencji, koncesji, zezwolenia, czy wpisu do rejestru działalności regulowanej. Poza tym każda osoba zakładająca firmę powinna sprawdzić, czy nie musi płacić podatku VAT. Jeżeli Twoja sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł rocznie lub sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT, wtedy nie masz obowiązku rejestrowania się do VAT-u.

Własna działalność gospodarcza - jakich formalności należy dopełnić?

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Możemy zrobić to przez internet, wypełniając formularz CEIDG-1. Wystarczy zalogować się do Konta Przedsiębiorcy na biznes.gov.pl, a następnie wypełnić znajdujący się na platformie formularz CEIDG-1. W formularzu natomiast podaje się informacje, takie jak m.in.:

Jeżeli chcesz zarejestrować firmę do VAT-u, musisz dodatkowo wypełnić formularz VAT-R i złożyć go najpóźniej w dniu rozpoczynającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub usług świadczenia usług objętych VAT. Wniosek o wpis do CEIDG z kolei stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS-u/KRUS-u, GUS-u oraz naczelnika urzędu skarbowego, w związku z czym nie musisz podejmować żadnych dodatkowych czynności.