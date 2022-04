Kiedy i gdzie możemy się ubiegać o dofinansowanie okularów?

Komu przysługuje dofinansowanie do okularów i dlaczego to takie ważne?

Jaka jest podstawa prawna do refundacji okularów przez pracodawcę? Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy każdy pracownik, który spędza przed komputerem jednorazowo minimum 4 godziny, ma prawo ubiegać się o dofinansowanie do okularów od swojego pracodawcy. Wynika to także z przepisów BHP.

O wsparcie finansowe z NFZ, MOPS czy PCPR może starać się każdy, kto ma pisemne zaświadczenie od lekarza o konieczności noszenia okularów. Co ważne, nie muszą to być wyłącznie osoby pracujące przed ekranem i posiadające zaświadczenie o konieczności pracy w okularach. Zasięg tego typu dofinansowania jest więc większy.

Wymiana oprawek, szkieł z antyrefleksem i filtrem UV to wydatek rzędu kilkuset, a nawet tysiąca złotych. Osobom dorosłym zaleca się, aby badały swój wzrok nie rzadziej niż co 2 lata. Jeśli wada będzie się regularnie pogłębiać, będzie to wymuszało zmianę szkieł raz na 2 lata. Jest to więc duże obciążenie domowego budżetu. Warto więc ubiegać się o dofinansowanie, jeśli istnieje taka możliwość.

Dofinansowanie do okularów u pracodawcy

Kwota refundacji jest zazwyczaj zależna od wady wzroku, charakteru posady oraz od podejścia samego pracodawcy. W dużych firmach sięga kilkuset złotych (np. 400 zł). Wielu pracodawców stosuje jednak dodatkowe ulgi. Uzasadnia kwestię zwrotu kosztów od czasu pracy spędzanego przed monitorem, uwzględnia staż pracy pracownika itp. Warto jednak pamiętać, że polityka dofinansowania może być inna w każdej firmie. Warto dowiedzieć się, jakie zasady zwrotu kosztów obowiązują w twoim miejscu pracy, pytając się samego pracodawcy.

Refundacja okularów przez pracodawcę przysługuje raz na kilka lat (np. na 3 lata). Jeśli jednak lekarz stwierdzi konieczność wymiany soczewek okularowych wcześniej, można ubiegać się o kolejną refundację.

Kto może się ubiegać i jak złożyć wniosek?

Procedura dofinansowania okularów w pracy może się różnić w zależności od zakładu pracy. Najczęściej jednak, aby otrzymać dofinansowanie do okularów korekcyjnych, należy posiadać orzeczenie lekarskie z adnotacją o konieczności stosowania okularów korekcyjnych. W niektórych zakładach warunkiem do spełnienia może być również praca przy komputerze (często z uwzględnieniem pracy na terenie zakładu pracy, ale coraz więcej pracodawców oferuje wsparcie pracownikom pracującym zdalnie).

Należy kupić okulary z wystawioną fakturą na siebie lub na zakład pracy. Obowiązkowe jest także wypełnienie odpowiedniego wniosku o dofinansowanie okularów, który wraz z oryginałem faktury należy złożyć pracodawcy lub osobie odpowiedzialnej (najczęściej jest to pracownik HR z Działu Kadr i Płac). Po rozpatrzeniu pracodawca refunduje koszty.

Dofinansowanie do okularów z NFZ, MOPS, PCPR

Narodowy Fundusz Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie również oferują wsparcie finansowe w przypadku zakupu okularów. Kwota refundacji jest jednak o wiele niższa niż w przypadku dofinansowania od pracodawcy. W zależności od wady jest to maksymalnie kilkadziesiąt złotych. Dzieciom przysługuje jednak wyższe dofinansowanie do okularów. Ponadto refundacja dotyczy wyłącznie soczewek okularowych. Cenę oprawek, robocizny czy dodatków, takich jak antyrefleksy klient musi pokryć sam.

Ile kosztują szkła do okularów? Jest to uzależnione od uszlachetnień (powłok) oraz konstrukcji, jednak ceny najtańszych zaczynają się już od ok. 60 zł za sztukę.

Należy pamiętać, że okulary w ramach refundacji z NFZ, MOPS czy PCPR można zakupić wyłącznie w salonach optycznych, które mają podpisaną współpracę z tymi podmiotami. Zakup nie będzie więc możliwy wszędzie. U dorosłych refundacja przysługuje co dwa lata. U dzieci nawet co 6 miesięcy.

Kto może się ubiegać i jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać zwrot kosztów z NFZ, należy udać się do okulisty, który współpracuje z funduszem. Często jednak wiąże się to z długim oczekiwaniem na wizytę. Okulista po badaniu wypisuje receptę na okulary z indywidualnie dobraną korekcją okularową. Aktualizuje dane pacjenta w bazie, dzięki czemu ten może bezpośrednio udać się do optyka w celu wyrobienia okularów.

Warto dodać, że będąc prywatnie u okulisty, również jest szansa ubiegać się o dofinansowanie okularów z NFZ. Wówczas jednak należy udać się do placówki NFZ w celu potwierdzenia zlecenia. Dopiero potem można zakupić okulary u optyka realizującego recepty z funduszu.

Procedura przebiega podobnie w przypadku refundacji z MOPSu i PCPR. Jak napisać podanie o dofinansowanie okularów? Wzory wniosków oraz szczegóły można znaleźć na stronach internetowych podmiotów. Dofinansowanie można uzyskać na podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą otrzymać dofinansowanie z PFRON (mono-okularów, okularów lornetkowych). Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej funduszu.

Wymiana okularów to koszt idący w setki złotych. Nic dziwnego, że wiele osób korzysta z różnego typu refundacji. Każda jednak, czy to od pracodawcy, czy z NFZ, wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów.

