Dofinansowanie do prawa jazdy – jak uzyskać? Kto może się o nie ubiegać?

Na czym polega dofinansowanie do prawa jazdy?

Ile kosztuje prawo jazdy? Wiele zależy od rodzaju uprawnień, czyli kategorii, na jaką chcesz zdawać. Na cenę wpływa również ośrodek szkoleniowy oraz miasto, w których będzie przeprowadzany egzamin. Mimo wszystko przyszły kierowca musi mieć w zanadrzu kilka tysięcy złotych , by rozpocząć kurs. Nie są to małe pieniądze, jednak wiele osób może skorzystać z dotacji.

Kto może skorzystać i gdzie należy złożyć wniosek?

Możliwe jest opłacenie prawa jazdy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Pracodawca może dofinansować pracownikowi kurs, jeśli uzna, że podniesie to jego kompetencje i wpłynie na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pracodawca może szukać pomocy finansowej w różnych organizacjach doszkalających pracowników, np. w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Starosta organizuje nabór wniosków o przyznanie środków z KFS.

Co obejmuje dofinansowanie do prawa jazdy? Jakie kategorie?

Finansowanie prawa jazdy z urzędu pracy dotyczy najczęściej kategorii B. Dotacja na prawo jazdy kategorii C+E, D+E, kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną zobowiązują kursanta do posiadania zdanego egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C lub D. Po przyznaniu finansowania urząd pracy może sam dokonać wyboru instytucji szkoleniowej.

Dofinansowanie na prawo jazdy przez pracodawcę określane jest w warunkach ustalonych przez pracodawcę. Kurs obejmuje kategorię prawa jazdy, która najbardziej przyda się do wypełniania obowiązków osoby pracującej i rozszerzy mu zakres obowiązków. W tym celu pracodawca może skorzystać z programów przeznaczonych do finansowania szkoleń zawodowych i kształcenia ustawicznego pracowników , np. KFS.

Ile można otrzymać z dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania z programu "Aktywny samorząd" dla osób z niepełnosprawnościami to 4 800 zł (w tym 2 100 zł za kurs i egzaminy kategorii B). Udział własny wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 25 proc. ceny brutto.

Dofinansowanie z urzędu pracy wynosi do 4 500 zł (zasady mogą być jednak inne w zależności od danej instytucji). Jeśli koszt nauki jazdy przekracza tę kwotę, osoba bezrobotna zobowiązana jest pokryć różnicę we własnym zakresie.

Dotacje do kursów z ramienia UE mogą być przyznane na poziomie do 80 lub 100 proc. kosztów szkolenia pracowników. Wysokości zależą od wybranych ośrodków szkolenia kierowców. Maksymalne kwoty dofinansowania dla przedsiębiorców to często 25 tys. zł, a dla indywidualnych pracowników – 5 tys. zł.