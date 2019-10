Wpływy z CIT rosną, ale to nie jest zasługa rządu. SGH: Efekt koniunktury

Wpływy z CIT w 2018 r. wyniosły 44,3 mld zł, co odpowiada 2,1 proc. PKB Polski. Dla porównania w 2015 r. było to 32,9 mld zł, czyli 1,8 proc. PKB. W dynamice zarównania wpływów, jak i relacji do PKB widać od 2014 r., choć wciąż daleko nam do wyniku z 2007 r., gdy wpływy z CIT były równe 2,7 proc. PKB.