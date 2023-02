Wrocław unieważnił przetarg na odbiór śmieci, bo musiałby zapłacić 300 mln zł więcej

Firmy chcą wielkich podwyżek za wywóz odpadów

Co dalej z odbiorem odpadów we Wrocławiu? Jest on zapewniony, do końca marca odbywa się on w trybie zamówienia z tzw. wolnej ręki. Przygotowywane są przetargi, aby kolejne trzy miesiące były także realizowane w takim trybie. Miasto równolegle przygotowuje już nowe postępowanie długoterminowe. Będzie ono obejmować okres rocznego odbioru śmieci.