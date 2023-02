Polska gospodarka hamuje. "Cały rok będzie słaby"

W nachodzącym tygodniu GUS opublikuje szybki szacunek tempa wzrostu PKB w IV kw. 2022 r. - zrobi to we wtorek. - Na podstawie danych rocznych sądzimy, że tempo wzrostu PKB w IV kw. 2022 r. spadło do 2,2 proc. - powiedziała ekonomistka banku PKO BP Urszula Kryńska.