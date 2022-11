Wściekłe matki, żony i kochanki. To one teraz sprzeciwiają się Władimirowi Putinowi

Aktywistki uruchomiły swoje działania na szeroką skalę po tym, jak Władimir Putin nakazał zmobilizować 300 tys. rezerwistów, co miało miejsce 21 września . Do negocjowania z nimi wysłani zostali gubernatorzy rosyjskich obwodów. Część z nich obiecała pomóc kobietom.

Protesty w Rosji

Kreml wciąż stara się łagodzić ludności skutki wojny i ochronić je przed kosztami walk. Jeżeli już doszło do powołania członka rodziny, to władze obiecują w zamian pieniądze i różne świadczenia socjalne. Zobowiązują się też do zapewnienia ich wyposażenia i opieki.