Polacy wciąż źle oceniają swoją sytuację finansową. "Inflacja drenuje portfele"

Inflacja drenuje nasze kieszenie. Pracownicy żądają podwyżek

Jak zauważa BIEC, tempo wzrostu zatrudnienia zwolniło w ostatnim czasie do 0,4 proc. w skali roku wobec 2,8 proc. przed rokiem. "Pracodawcy, choć nie zwalniają masowo pracowników, to kreacja nowych miejsc pracy uległa wyraźnemu ograniczeniu. Co prawda, tendencja taka może osłabić to w przyszłości presję na wzrost wynagrodzeń, a następnie zmniejszyć presję inflacyjną i ograniczyć samą inflację, jednak będzie to proces długotrwały, a w roku wyborczym mało prawdopodobny" – komentują eksperci.