Wstrząsy w Rudnej. Ta kopalnia pamięta ich wiele

Ratownicy wciąż poszukują sześciu górników, uwięzionych pod ziemią po silnym wstrząsie, do jakiego doszło we wtorek w kopalni Rudna w Polkowicach, należącej do miedziowego giganta KGHM. To nie pierwsze takie zdarzenie ani w tym roku, ani w ciągu kilku ostatnich lat.

