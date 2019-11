Wszystkich Świętych 2019 - Warszawa. Utrudnienia, zamknięte ulice i zakazy parkowania

Z okazji świąt Wszystkich Świętych w nadchodzący długi weekend od 1 do 3 listopada zmieni się organizacja ruchu oraz kursowania komunikacji miejskiej w Warszawie. Urząd Miasta apeluje o poruszanie się autobusami i tramwajami, ruch samochodowy będzie ograniczony.

We Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny w pobliżu warszawskich nekropolii zmieni się organizacja ruchu – priorytet będzie miała komunikacja miejska, a część ulic zostanie zamieniona w parkingi. Uruchomionych zostanie również 30 specjalnych linii Warszawskiego Transportu Publicznego.

We Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, 1 i 2 listopada, jezdnia ul. Królewskiej – na odcinku od ul. Mazowieckiej do Marszałkowskiej – będzie zamknięta dla samochodów i wyłączona z parkowania. Wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania się na ul. Marszałkowskiej w rejonie skrzyżowania z Królewską. Stąd będą wyruszały na swoje trasy autobusy specjalnych linii C (linia cmentarna).