Idzie Wszystkich Świętych, szykuj się na droższe paliwa. Zaczyna się sezon zysków dla stacji

Wychodzi na to, że stacje paliw od końcówki października zaczynają swój sezon na zyski, który trwa do końca roku. Wtedy przebicie cen detalicznych względem światowych cen ropy naftowej jest zwykle najwyższe.

Skąd pewność, że to stacje, a nie rafinerie zawyżają ceny? Bo porównaliśmy też ceny hurtowe największego dostawcy - czyli Orlenu - z cenami światowymi. I gdy spojrzeć w dłuższym okresie, to właściwie marża w trakcie roku niewiele się zmienia.

W latach 2012-2019 średnia różnica cen hurtowych Orlenu względem światowej ceny ropy europejskiej (Brent) waha się między 2,18 zł do 2,28 zł na litrze (wliczając akcyzę, a bez VAT). Najwyższa jest we wrześniu i październiku, a najniższa w styczniu i marcu.

Co innego w przypadku stacji. Przez dziesięć miesięcy roku do cen hurtowych Orlenu dorzucają marżę około 1 zł na litrze (w tym VAT). Ale w listopadzie i grudniu marże nagle rosną do odpowiednio aż 1,40 (listopad) i 1,50 zł (grudzień). To średnia wyliczona przez nas z danych od 2012 roku.