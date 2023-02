Wybory parlamentarne – jak prawidłowo wypełnić kartę wyborczą?

Jak wygląda karta wyborcza?

Państwowa Komisja Wyborcza nie może dowolnie zaprojektować kart wyborczych. Musi stosować się do wytycznych z Kodeksu wyborczego. Jasno ustalono w nim, że karta do głosowania może mieć postać:

Listy wyborcze na poszczególnych stronach karty do głosowania

Wybory parlamentarne, w których wybierani przez obywateli są reprezentanci do Sejmu i Senatu, są po części wyborami proporcjonalnymi, gdzie kandydaci zgłaszani są w formie wieloosobowych list nazwisk. Prawo dopuszcza, by maksymalnie zgłosić w wyborach do Sejmu aż 40 kandydatów (w okręgu wyborczym nr 19). Wszyscy zgłoszeni przez komitety wyborcze do Sejmu i Senatu muszą znaleźć się na karcie do głosowania – z imienia i nazwiska.