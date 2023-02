Wybory parlamentarne – głosowanie poza miejscem zamieszkania

Prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych

Gdzie można głosować?

Zasadniczo wyborcy głosują w obwodowych komisjach, w miejscu swojego stałego zamieszkania, ale nie jest to jedyny sposób na oddanie ważnego głosu w wyborach parlamentarnych. Jeśli wiesz, że w dniu wyboru nie będziesz mógł być w miejscowości, w której jesteś zameldowany, możesz złożyć wniosek o głosowanie poza miejscem zamieszkania. Jak to zrobić?

Głosowanie poza miejscem zamieszkania – wybory parlamentarne

Złóż w tym celu wniosek o wpisanie do rejestru wyborców na terenie danej gminy. Po jego przyjęciu gmina ta wpisze Cię do rejestru swoich wyborców i będziesz mógł automatycznie brać udział w głosowaniu w każdych kolejnych wyborach, jakie będą się w przyszłości odbywać na terenie tej gminy.

Dopisanie do rejestru wyborców w innej gminie, w której mieszkasz na stałe, nie jest jedynym sposobem, by głosować poza miejscem zamieszkania w wyborach parlamentarnych i innych.

Inną opcją jest dopisanie do spisu wyborców w innym miejscu, gdzie jednorazowo chcesz głosować i przebywać tam będziesz czasowo. To przydatna alternatywa dla osób, które w terminie wyborów parlamentarnych znajdują się poza miejscem swojego stałego pobytu, gdzie są ujęci w rejestrze wyborców. Co istotne, dopisanie do spisu wyborców w innej miejscowości w Polsce dotyczyć będzie tylko jednorazowego głosowania, czyli najbliższych wyborów.