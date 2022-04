Zmiana adresu zameldowania – kiedy jest konieczna? Co należy wiedzieć?

Zgodnie z Art. 24 Ustawy o ewidencji ludności każdy obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy. Polega on na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, oraz powrotu z wyjazdu. Zgłoszenie zmiany meldunku powinno mieć miejsce najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania.

Co jest potrzebne do zmiany zameldowania?

Zmieniasz miejsce zamieszkania? Wracaj do Polski i nie masz meldunku? Możesz się zameldować przez internet lub w urzędzie gminy, na której terenie mieszkasz. Dowiedz się, jakie dokumenty oraz dane są niezbędne do zmiany meldunku. Pamiętaj, że prawie w każdym urzędzie istnieje system, dzięki któremu można umówić się na spotkanie w sprawie meldunku.

Jakie dokumenty potrzebne są do zmiany zameldowania?

Meldując się w urzędzie gminy, musisz złożyć formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego. Pobierz go przez internet i wypełnił w domu bądź w urzędzie. Niezbędny będzie również dokument tożsamości, np. paszport lub dowód osobisty.

Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, potrzebujesz do kompletu jeden z dokumentów: umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

Jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, weź se sobą dowolny dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu. Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu powinien się podpisać i potwierdzić twój pobyt właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.

Jak zameldować się w nowym miejscu przez internet?

Jeśli zmiana miejsca zameldowania odbywa się przez internet, skorzystaj z usługi e-meldunek. Wszystko zaczyna się na stronie obywatel.gov.pl. Aby zameldować się przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu. Pozwolą one potwierdzić twoją tożsamość bez konieczności stawienia się osobiście w urzędzie.

Aby móc się zameldować, potrzebujesz: login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany (lub e-dowód). Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować, dołącz jeden z dokumentów elektronicznych: umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

Jeśli nie jesteś właścicielem mieszkania, w którym mieszkasz i nie masz do niego żadnego innego tytułu prawnego, dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu. Może to być też dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu. Jeśli nie możesz wysłać dokumentów elektronicznych, możesz dołączyć skany.

Czy można być zameldowanym w kilku miejscach jednocześnie?

Nikt nie może być zameldowany w 2 miejscach pobytu stałego albo 2 miejscach pobytu czasowego równocześnie. Można mieć tylko jeden meldunek na pobyt stały i ewentualnie jeden na czasowy. Jako pobyt czasowy rozumie się przebywanie w danym miejscu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, ale bez zamiaru pozostania w nim na stałe. Podczas meldowania się na pobyt czasowy należy wskazać planowany okres pobytu.

Czy trzeba zmienić jakieś dokumenty po zmianie zameldowania?

Kiedy procedura się dopełni, pojawia się pytanie, jakie dokumenty trzeba wymienić? Zmiana adresu zameldowania nie niesie ze sobą obowiązku wymiany najważniejszych dokumentów na nowe. Nie jest konieczna wymiana dowodu osobistego. Tyczy się to także prawa jazdy. Dokument ten wydawany od 2019 r. nie zawiera w sobie miejsca zamieszkania posiadacza, dlatego nie trzeba go wymieniać po zmianie adresu zameldowania. Jest to duża oszczędność, ponieważ wymiana prawa jazdy to koszt 100 zł.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania konieczna może się okazać wymiana dowodu rejestracyjnego na nowy. Widnieje w nim zaś aktualny adres posiadacza. Pamiętaj jednak, aby po zmianie meldunku uaktualnić swoje dane personalne we wszelkich instytucjach, w których figuruje twój adres. Wszelkie umowy muszą zawierać aktualne dane, w tym miejsce zamieszkania czy adres do korespondencji.

Zmiana meldunku a urząd skarbowy

Zmiana adresu zameldowania a urząd skarbowy – czy osoba zmieniająca adres musi powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy? Otóż sytuacja ta nie wymaga aktualizacji miejsca zameldowania na odrębnym formularzu. Urząd skarbowy dysponuje zaś informacjami o zmianie meldunku na podstawie danych przekazanych mu z rejestru PESEL. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nowe miejsce zameldowania jest inne niż miejsce zamieszkania. Wówczas należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne formularzu ZAP-3.

Pamiętaj, że usługa zmiany zameldowania jest bezpłata. Płacisz jedynie w przypadku wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli złożone przez ciebie dokumenty będą w komplecie, urzędnik powinien zameldować cię od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Decyzja powinna trafić do ciebie w ciągu miesiąca.

