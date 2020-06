Wybory prezydenckie 2020. Marszałek Sejmu podała termin

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów prezydenckich. Odbędą się w niedzielę 28 czerwca. - Być może odbędzie się druga tura, to termin, który sprawi, że do 6 sierpnia będziemy mieli powołanego nowego prezydenta - stwierdziła.

- We wtorek przegłosowaliśmy poprawki Senatu. Mówiłam już wcześniej, że nie będę zwlekać, mimo iż mam 14 dni, i podam datę wyborów. Prawo wyborcze to jedno z podstawowych praw każdego obywatela. Nie może być tak, że jakakolwiek partia decyduje, czy wybory się odbędą i w jakim terminie - powiedziała Witek.

- W lutym ogłosiłam termin wyborów, powinny odbyć się 10 maja, byliśmy na to przygotowani. Napotkaliśmy na opór ze strony opozycji - dodała marszałek Sejmu i łącznie przez blisko 17 minut swojego wystąpienia próbowała przekonać, że to opozycja jest wszystkiemu winna.

Prezes oświadczył

Przypomnijmy, że datę 28 czerwca jako pierwszy wskazał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił w swoim oświadczeniu, "ostatni termin, jaki pozwoliłby na to, by 6 sierpnia tego roku wybrany był i zaprzysiężony prezydent, to jest 28 czerwca".