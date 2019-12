Wybory w Wielkiej Brytanii. Artykuły BBC pisał... komputer

Informacje o wynikach brytyjskich wyborów w poszczególnych okręgach opublikowane przez BBC News zostały wygenerowane maszynowo. Było to niemal 700 artykułów napisanych przez komputer i był to pierwszy test "zautomatyzowanego dziennikarstwa" na tak wielką skalę - informuje PAP, powołując się na informacje udostępniane przez samo BBC.

Medium nie oddało jednak wszystkiego w ręce komputera. Każdy z artykułów przed publikacją został sprawdzony przez redaktorów serwisu BBC. Szef projektu uspokaja, że chodziło o polepszenie jakości serwisu, a nie o zastąpienie pracy ludzi. - Korzystając z pomocy maszyn podaliśmy informacje dla każdego okręgu wyborczego, który przekazał w nocy wyniki głosowania. Z wyjątkiem jednego, gdzie nie przeliczono głosów. Byłoby to niemożliwe do wykonania, gdyby robili to tylko ludzie - wyjaśnia redaktor BBC News Labs Robert McKenzie.

Według niego, język artykułów - 649 po angielsku i 40 w języku walijskim - oddawał "styl BBC", ponieważ poszczególne frazy zostały wcześniej zaprogramowane przez autorów serwisu. - Jako dziennikarz bierzesz pod uwagę możliwe warianty zdarzeń. Następnie piszesz szablon, a komputer, w reakcji na konkretne dane, wybiera określone frazy lub słowa - tłumaczy.

Przed publikacją artykuły sprawdzali dziennikarze w biurach BBC w Belfaście, Cardiff, Glasgow i Londynie. Jak zaznaczył McKenzie, ograniczeniem systemu jest to, że nie może on dodawać analiz do artykułów, więc w przypadku niektórych istotnych miejsc, np. okręgu wyborczego Kensington, redaktorzy musieli dopisać odpowiedni kontekst.

- Ta technologia działa tylko w przypadku informacji opartych na danych. To zapis tego, co się stało. Na podstawie liczb, ze stratą pod względem jakości dziennikarstwa. Żaden z artykułów nie zawiera cytatów, analizy tego, co się wydarzyło ani jakie ma to znaczenie - dodał. Według niego system sprawdza się natomiast, gdy szybko trzeba stworzyć informacje takie jak wyniki meczów piłki nożnej, raporty finansowe firmy i wyniki wyborów właśnie.

