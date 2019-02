Wyjątkowo pomysłowi oszuści. Ukradli prawie 3 mln zł

Zatrzymane zostały 4 osoby, z czego 2 to olsztyńscy przedsiębiorcy, którzy pod przykrywką legalnego biznesu dokonowali oszustw na wielką skalę.

Pierwsze 145 tysięcy złotych wyłudzone od kontrahentów to efekt niepłaconych faktur. Oszuści, by wzbudzić zaufanie, dokonywali na początku zakupów, za które terminowo płacili. Znali terminologię, używali fachowych określeń, dzięki czemu dawali do zrozumienia, że są poważnymi kontrahentami. Oczywiście wszystko jako firmy założone na "słupy".