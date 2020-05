Wyjazd zagraniczny na urlop? Wiceminister: na początek Czechy, Słowacja i Węgry

Właśnie ten temat w rozmowie z "Rzeczpospolitą" poruszył Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju. To właśnie on odpowiada w resorcie za branże turystyczną.

Kolonie jednak się odbędą. "Mam nadzieję, że uzgodnimy to w przyszłym tygodniu"

Jak dodaje, trwają rozmowy na temat umożliwienia wyjazdu do krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Słowacji i Węgier. - Zachorowalność w tych państwach, podobnie jak w Polsce, jest niska, więc ryzyko zachorowania nie jest tam dziś tak duże jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych - powiedział Gut-Mostowy.

Spore zmiany czekają również polskich hotelarzy. Od 4 maja mogą oni co prawda działać, ale strefy SPA, baseny czy hotelowe restauracje muszą pozostać zamknięte. Posiłki można za to nosić do pokoju.