Wyłudzili 7 mln złotych. Wyszli na wolność, bo sąd zwlekał z decyzją

Podejrzani o wyłudzenie 7 mln zł ze Skarbu Państwa oraz pranie brudnych pieniędzy są zagrożeni karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O sprawie informuje rmf24.pl.

Wysoka potencjalna kara to jednak za mało, by sąd działał bez zwłoki. Prokuratura wnioski o areszt tymczasowy złożyła we wtorek po południu. Te miały być rozpatrzone następnego dnia rano.