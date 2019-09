Henryk Kania zniknął, nie kontaktuje się z firmą. Pracownicy plotkują, że już dawno wyjechał

- Na początku Henryk Kania walczył. Pojawiał się w mediach, pojawiał się w zakładzie, jeździł do Warszawy i starał się wszystko postawić na nogi. Były komunikaty, były zapewnienia wobec załogi. Z czasem jego aktywność malała, w tej chwili nie słychać o nim nic. Zawsze unikał świecznika, ale teraz nie ma go już w ogóle - mówi money.pl jeden z pracowników zakładów mięsnych.

- Na pewno jeszcze w połowie roku był i działała. Im później, tym mniej go widzieliśmy. A teraz to można tylko sporo usłyszeć, że wyjechał z Polski, za granicę, za ocean - dodaje. I woli pozostać anonimowy.

O tym, że Henryk Kania wyjechał z Polski usłyszeliśmy od kilku osób. Najczęściej podawany kierunek to południe USA i karaibskie wyspy. - Sporo się o tym mówi na mieście, ale ile w tym prawdy? Nie wiem - mówi inny były pracownik firmy.

- Kontakt zarządcy z członkami zarządu jest szczątkowy, a ze strony pana Henryka Kani kontaktu brak - potwierdza w oświadczeniu wysłanym money.pl Mirosław Możdżeń, radca prawny i zarządca sądowy w firmie Henryk Kania. To właśnie on w tej chwili zajmuje się majątkiem i biznesem pod tą marką.

Wyrzucony zarząd

Na początku września dotychczasowy zarząd spółki - wyrokiem sądu - utracił uprawnienia do kierowania firmą, czyli zaciągania zobowiązań i rozporządzania jej majątkiem. Zamiast tego w halach należących do Zakładów Mięsnych Henryk Kania pojawił się zarządca sądowy, który ma wesprzeć proces stawiania firmy na nogi.

Problemy spółki pojawiły się w tym roku. Wtedy to ludzie Henryka Kani podjęli decyzję o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach oraz ostrzegali o ryzyku jej całkowitego wstrzymania. Zadłużenie firmy przekraczało 600 mln zł.

I tak 9 września wiceprezes Zakładów Mięsnych Henryk Kania został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Powodem miało być zawiadomienie do prokuratury złożone przez Alior Bank - informował "Puls Biznesu".

Grzegorz M. trafił do aresztu na trzy miesiące. W ostatnim czasie był wiceprezesem, a w latach 2014 - 2019 prezesem Zakładów Mięsnych. Skąd w sprawie bank Alior? Był jednym z banków kredytujących działalność zakładów. O tym, że ta działalność jest ryzykowna, bank przekonał się za późno. I poszedł z zawiadomieniem do prokuratury, bo poczuł się oszukiwany. Jak pisaliśmy w money.pl, chodzi o osoby działające w imieniu ZM Henryk Kania, które miały przekazywać bankowi nierzetelne informacje, gdy spółka ubiegała się o przedłużenie finansowania.

Przejęcie ZM Henryk Kania coraz bliżej. Jest już wniosek Cedrobu do UOKiK

Również obecny zarządca Zakładów Mięsnych Henryk Kania złożył do Prokuratury Rejonowej w Katowicach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez członków zarządu.

Mirosław Możdżeń nie chce jednak ujawniać treści zawiadomienia. Odsyła do komunikatu spółki. A ten nie wskazywał z imienia i nazwiska kogo dokładnie dotyczy wiadomość do śledczych. Mowa jest za to o przywłaszczeniu części majątku i wyrządzaniu szkód majątkowych.