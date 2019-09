Prokuratura: Zakłady Mięsne Henryk Kania wyłudzały VAT. Cztery osoby mają zarzuty

- Okazuje się, że duża giełdowa spółka z przychodami rocznymi przekraczającymi 1 mld zł, obsługiwana przez tak znane banki jak Handlowy i Alior oraz monitorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, od długiego czasu była… fabryką tzw. pustych faktur VAT. I to na wielką skalę - pisze piątkowy "Puls Biznesu", powołując się na ustalenia prokuratury.

Trzy tygodnie temu Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymało Grzegorza M. (w latach 2014-19 prezesa, a ostatnio wiceprezesa ZMHK). Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. Działania śledczych były efektem zawiadomienia, jakie do prokuratury złożył Alior. Bank - jak podaje "PB" - zarzucił władzom mięsnej spółki, że mogły dopuścić się kilku przestępstw, m.in. oszustwa i wyłudzenia finansowania poprzez przedstawianie nieprawdziwych lub nierzetelnych dokumentów.

Z informacji „PB” wynika, że są to: Grzegorz M., Henryk K., największy akcjonariusz i szef rady nadzorczej, a od czerwca prezes ZMHK, Ewa Ł., członkini zarządu mięsnej spółki w latach 2013-19, a także Beata M., prezeska i właścicielka spółki Rubin Energy (RE), czyli jednego z największych kontrahentów ZMHK. Dziennik, powołując się na nieoficjalne źródła, informuje, że Henryk K., Grzegorz M. i Ewa Ł. podejrzani są przez prokuraturę o to, że "od końca 2016 r. do czerwca 2019 r. jako członkowie zarządu ZMHK, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, narazili fiskusa na uszczuplenie podatku VAT o wartości ponad 40 mln zł, tym samym oszukując Skarb Państwa".