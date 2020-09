Wymiana źródeł ciepła w blokach. Ministerstwo Klimatu zapowiada wsparcie

Nowy program będzie mieć charakter wsparcia dotacyjnego. Skierowany będzie do budynków wielorodzinnych posiadających od trzech do siedmiu lokali. Ministerstwo dofinansuje wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe oraz termomodernizację budynków - podaje Ministerstwo w komunikacie prasowym.

Za wdrożenie programu odpowiadać będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki mają trafić do osób fizycznych - właścicieli lub współwłaścicieli lokalu w budynku wielorodzinnym.

Zobacz: Koniec z kopciuchami, nie każdego stać na zmianę

- Pracujemy nad projektem programu dotacji dla budynków wielorodzinnych. Planujemy, że zostanie on uruchomiony na początku przyszłego roku - zapowiedział minister Michał Kurtyka.

Wysokość dotacji uzależniona będzie od dochodu - tak samo jak przy programie "Czyste Powietrze". Podstawowy poziom dofinansowania obejmie osoby, które mają dochód roczny do 100 tys. złotych.

Wtedy też maksymalna kwota dotacji wyniesie do 20 tys. złotych, jeżeli chodzi o wymianę źródła ciepła oraz dla zadań termomodernizacyjnych. 25 tys. złotych otrzymają chętni na zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub też gruntowej wraz z zadaniami termomodernizacyjnymi. Natomiast do samej termomodernizacji resort dopłaci do 10 tys. złotych.