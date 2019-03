Wynajem samochodów i maszyn. Branża ma duże długi, ale jeszcze większe wierzytelności

Doskonale rozwijający się i bijący kolejne rekordy tempa wzrostu rynek dzierżawy ma twardy orzech do zgryzienia. Są nim problemy z odzyskiwaniem należności od kontrahentów. W efekcie firmy działające w tym segmencie same mają kłopoty z regulowaniem zobowiązań i nie mogą w pełni cieszyć się dobrą koniunkturą panującą na rynku.

Według danych KRD zadłużenie firm wynajmujących samochody oraz maszyny i urządzenia w ciągu trzech lat wzrosło prawie 3-krotnie. W 2016 r. wynosiło nieco ponad 18 mln zł, dziś to już blisko 49 mln zł. Kwota ta rozkłada się na 1223 firm – tylu dłużników z branży wynajmu jest wpisanych do KRD.

Zwłaszcza wynajem długoterminowy ma się świetnie – branża zakończyła bowiem miniony rok z nowym rekordem. Z danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wynika, że dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego w 2018 roku wyniosła ponad 17,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Oznacza to najwyższą wartość w historii tego rynku.

- Godne podziwu tempo rozwoju rynku wynajmu aut i dużo szybszy niż w przypadku leasingu czy kredytu wzrost rejestracji nowych samochodów wynika z tego, że na taki sposób korzystania z samochodów coraz chętniej decydują się małe i średnie przedsiębiorstwa. Widać jednak, że branży trudno udźwignąć własny sukces, bo nie omija jej zadłużenie, a zarazem same mają do odzyskania ogromne kwoty.

Z raportu firmy badawczej Spectis "Rynek budowlany w Polsce 2018-2025" wynika, że wartość rodzimego rynku budowlanego w 2018 r. po raz pierwszy w historii przekroczy 200 mld zł. W ślad za tym idzie popularność wynajmu sprzętu. Wynika ono z tego, że jest on dostępny od ręki i od razu gotowy do użycia, a korzystające z niego przedsiębiorstwa nie muszą martwić się o naprawę lub wymianę zepsutych maszyn czy przeglądy techniczne. Bardzo ważne jest też to, że wygrywając przetarg czy przyjmując zlecenia firma nie musi inwestować w zakup sprzętu potrzebnego do zrealizowania tylko jednego kontraktu.