Wyniki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra już dawno zebrała miliard złotych

1 mld 137 mln 653 tys. zł - to dotychczasowy licznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 1993 roku do dziś Polacy przekazali na konta Orkiestry równowartość rocznych wypłat z programu "Rodzina 500+" dla 189 tys. osób. Średnio każdy Polak - i dziecko, i dorosły, i senior - wpłacił blisko po 30 zł.

Sprzęt miał trafić najpierw tylko do jednego szpitala, tylko do Centrum Zdrowia Dziecka. Ostatecznie wynik był na tyle duży i zaskakujący dla organizatorów, że nowe urządzenia powędrowały do 10 oddziałów kardiochirurgii dziecięcej z całego kraju. Dziś pewnie mało kto pamięta, ale pierwszy finał odbył się… w Ciechocinku. Nie w Warszawie.