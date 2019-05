Wyniki wyborów do PE 2019. Polska na pół podzielona - tak głosowali Polacy

W poniedziałek rano PKW podała wyniki po podliczeniu danych z 99,25 proc. komisji. Według nich PiS otrzymał 45,57, KE - 38,29, a Wiosna Roberta Biedronia - 6,04. Tylko te trzy ugrupowania wprowadzą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Jak wynikało z danych sondażowych - PiS dominował we wschodnich województwach. Kandydaci PiS wygrali w okręgach: podkarpackim, lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim (dwa województwa w jednym okręgu), łódzkim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim (okręgi były połączone). Do tego PiS wygrał w województwie mazowieckim, ale nie w samym okręgu warszawskim.

Koalicja Europejska z kolei okazała się lepsza na zachodzie kraju. KE wygrała w okręgach obejmujących województwo lubuskie i zachodniopomorskie, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i opolskim. Do tego Koalicja Europejska wzięła okręg warszawski.

Lokale wyborcze zamknięto o godz . 21 . Zaraz po zamknięciu opublikowano pierwsze sondaże, tzw. exit poll. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 24 mandaty w Europarlamencie. Koalicja Europejska ma za to 22 mandaty.

Będzie rekonstrukcja rządu. Ministrowie lecą do Brukseli

Na trzecim miejscu znalazła się Wiosna z wynikiem 6,6 proc. Partia wprowadzi do Europarlamentu 3 posłów. Tyle samo mandatów uzyskała Konfederacja, która zdobyła 6,1 proc. głosów. Prognoza dla Konfederacji nie potwierdziła się po podaniu cząstowych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Konfederacja znalazła się poniżej progu wyborczego.

Wyniki wyborów do europarlamentu 2019. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się we wszystkich 28 państwach członkowskich. Zaplanowano je na okres od 23 do 26 maja.