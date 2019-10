Wyrok TSUE. Schetyna atakuje Morawieckiego, rzecznik rządu odpowiada

"Atak Grzegorza Schetyny na Mateusza Morawieckiego jest skandaliczny. To M. Morawiecki wprost wskazywał na ryzyka związane z udzielaniem kredytów frankowych" – napisał na Twitterze Piotr Müller. Powołał się też na pismo Morawieckiego z 2008 roku do Komisji Nadzoru Finansowego.

"Mój głos, a ufam, że w niedalekiej przyszłości także mocny głos wielu innych prezesów Banków w Polsce przyczyni się do podjęcia najbardziej odpowiednich działań" – napisał Morawiecki.

Wcześniej Grzegorz Schetyna zaatakował premiera – jego zdaniem wyrok TSUE jest "wyrokiem Morawieckiego", ponieważ jego bank udzielał kredytów we frankach.

– To jest wyrok na prezesa banku, kiedyś banku Santander, dzisiaj Prezesa Rady Ministrów, to jest wyrok na Morawieckiego, bo to jego bank był jednym z tych, które w bardzo ofensywny, optymistyczny sposób rozdawały kredyty frankowe – powiedział Schetyna, cytowany przez PAP, na konferencji prasowej w Białej Podlaskiej (Lubelskie).