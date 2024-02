Wyścig z czasem o LPG. Przez sankcje może zabraknąć autogazu w Polsce

Embargo na LPG to cios w Polskę

Serwis zauważa, że do końca października 2023 r. import LPG z Rosji stanowił ok. 48 proc. całego wolumenu sprowadzanego do Polski. Wcześniej natomiast dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową szacował, że sankcje obejmą ok. 90 proc. sprowadzanego do kraju gazu z Rosji. To oznacza, że w 2025 r. trzeba będzie znaleźć zastępstwo dla ok. 1 mln ton gazu płynnego.