Wystawienie faktury będzie trudniejsze. To ma być bat na wyłudzenia VAT-u

To praktyka, którą znają pracownicy wielu stacji benzynowych. Klient po opłaceniu paliwa zostawia paragon, a ten często zabiera sprzedawca lub inny klient. I na jego podstawie wystawiana jest faktura dla przedsiębiorcy, który de facto za paliwo nie zapłacił, tylko ma cudzy paragon.

Jeśli kontrolerzy przyłapią na wystawianiu faktur na "puste" paragony, sprzedawcy będzie groziła sankcja w wysokości 100 proc. podatku, który znalazł się na fakturze. To znaczy, że właściciel stacji benzynowej fiskusowi odda dwa razy więcej niż powinien.

Podobnie zresztą będzie w przypadku klienta, który taką nielegalną fakturę ujmie w swojej firmowej ewidencji księgowej. On również zapłaci podwójnie.

Zmiany w przepisach to efekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie od stycznia 2020 roku. To kolejny element uszczelniania systemu podatkowego. Oprócz sprzedaży paliwa, "puste" faktury to domena branży budowlanej.