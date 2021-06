Ceny w czerwcu. GUS podał najnowsze dane. Przyspiesza wzrost cen żywności

MARO 29 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Każdemu rządowi potrzebna jest kasa i to dowolnej ilości, ale temu potrzeba jest jej szczególnie i wiadomo po co. Każdy powinien wiedzieć że głównym dostarczycielem kasy do budżetu jest podatek VAT a oblicza się go od ceny produktu lub usługi, czyli od wszystkiego. Tak więc obecnemu rządowi nie zależy na dławieniu inflacji i wzrostu cen, dla nich im ceny wyższe tym wpływy do budżetu większe. Tylko że oni jako rząd również za wiele rzeczy rzecz jasna z naszych podatków będą musieli więcej płacić, ale na to im zawsze kasy wystarczy. Ich nie interesuje to co w kraju będzie za lat 5 czy 10 oni żyją cyklem 4 letnim od wyborów do wyborów i tylko się to dla nich liczy.