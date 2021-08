Wzrost gospodarczy idzie na rekord. Pekao: polskie PKB wrzuca wyższy bieg

widz 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Za to jak doi i wyciska soki z Polaków by szło w eter że Rząd daje na 500+ oraz jak sprzedaje Polskę i niszczy życie Polakom to będzie miał specjalne miejsce w piekle po prawicy samego Szatana.