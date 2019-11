Wzrost gospodarczy to już tylko wspomnienie. Słabnie popyt, inwestycje zamrożone

O ile w całej Europie spowolnienie uderzyło w przemysł, to w Polsce sektor ten radzi sobie dobrze. W październiku produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 3,5 proc. rok do roku, więc była lepsza niż spodziewali się ekonomiści. Szczególnie dobrze radzą sobie branże zorientowane na eksport, co na pierwszy rzut oka silnie kontrastuje z zapaścią w przemyśle naszego najważniejszego partnera handlowego, Niemiec. Można to tłumaczyć tym, że u naszych zachodnich sąsiadów spowolnienie nie uderzyło dotąd w konsumentów, a ich zakupy spierają polskie firmy produkcyjne – czytamy w "Rzeczpospolitej".