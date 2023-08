"XD" na rejestracjach. Posłowie oburzeni, jest odpowiedź ministerstwa

To efekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, którą w 2022 r. przyjęło Ministerstwo Infrastruktury. Resort tłumaczył tę decyzję faktem, że powoli wyczerpuje się pula kombinacji we wcześniejszych oznaczeniach.

Nowe oznakowanie wzbudza kontrowersje

Rozbawienie wzbudziło szczególnie nowe oznakowanie dla Gdańska. Słowo "XD", a właściwie emotikon, należy do młodzieżowego slangu . Dzieci i nastolatkowie wyrażają w ten sposób najczęściej rozbawienie. W 2016 r. "XD" wygrało konkurs na Młodzieżowe Słowo Roku. Z kolei poznańskie "MO" budzi skojarzenia z formacją służb mundurowych z czasów PRL-u .

Uwagę na to zwrócili posłowie Platformy Obywatelskiej. Jak pisze portalsamorzadowy.pl, ich zdaniem propozycja MI wzbudza "szczególne zastanowienie, biorąc pod uwagę, że XD w internecie oznacza coś szczególnie zabawnego".

Poseł Jarosław Urbaniak zwrócił się do resortu z prośbą o uzasadnienie powyższego doboru nowych propozycji oznakowania tablic. Zaproponował też, by zamiast tworzenia "nowych, coraz dziwniejszych i oderwanych od realiów propozycji", dopuścić do ponownego użytku tablice wcześniej wyrejestrowane.