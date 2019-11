Yetico z rekordową karą od UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Spółka Yetico z Olsztyna to producent wyrobów budowlanych, głównie płyt styropianowych, które służą do ocieplania budynków. W latach 2014-2016 organy nadzoru budowlanego przeprowadzały kontrole, które wykazały, że niektóre wyroby Yetico mają gorsze właściwości, niż deklarował producent.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło 4 rodzajów płyt styropianowych. Alfa Fasada i Gamma Passive Fasada miały niższe poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, niż wynikało z informacji Yetico, przez co mogły być mniej trwałe. Aqua EPS P120 okazał się mniej odporny, niż zapewniał producent, na naprężenie ściskające, co jest szczególnie ważne dla takich powierzchni jak dachy czy podłogi. Natomiast Beta Fasada miał wyższy współczynnik przewodzenia ciepła, co oznacza szybszą jego utratę.