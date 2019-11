Frankowicze łakomym kąskiem. UOKiK prześwietli kancelarie odszkodowawcze

Trzy kolejnej firmy, które do tej pory zajmowały się głównie sporami z firmami ubezpieczeniowymi rozszerzają działalność o sprawy frankowe. To rynek nieuregulowany – zaznacza "DGP".

- Przykładem jest kancelaria Votum, która zastrzega, że pokrywa z wynagrodzenia klienta koszty wskazanego przez nią adwokata. Tym samym odmawia mu prawa do jego wyboru, co nie powinno mieć miejsca. Firma Omikron na Facebooku czy na stronie WWW podaje nieprawdziwe informacje o tym, że dochodzą roszczeń na rzecz konsumentów, tymczasem są tylko pośrednikiem w tym zakresie. W postępowaniu przeciwko firmie Arbiter kwestionujemy klauzulę, zgodnie z którą klient zobowiązuje się do niepodejmowania samodzielnie żadnych czynności w zakresie objętym umową bez wcześniejszego uzgodnienia z firmą, np. do tego, że nie będzie negocjował z bankiem w swojej sprawie – wylicza cytowany przez "DGP" prezes UOKiK Marek Niechciał.