- Mamy wspólnie do zrobienia jeszcze jedną rzecz. To połączenie do Billund, gdzie położony jest Legoland. To nie jedyny powód. Zachodnia Dania to miejsce wielu fabryk i siedzib firmfirm współpracujących z tymi z Polski - powiedział Ole Egberg Mikkelsen, o czym informuje Radio Szczecin.