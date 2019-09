Z Norwegii przemycamy ryby. Turyści też łamią przepisy

A martwić jest się czym – jak podaje nam norweski urząd celny, tylko w 2019 roku (do momentu publikacji artykułu) udaremniono próby nielegalnego przewozu 9157 kg filetów – to więcej niż w całym 2018, w którym przemycono 6544 kg. Na liście narodowości najczęściej dopuszczających się nielegalnego transportu, obok Belgów i Niemców, znajdują się również Polacy.

Cel: złapać wszystkie ryby z morza

Wspomniane 9 tys. kg filetów to tylko wierzchołek góry lodowej. Nie dość, że masa przemycanych ryb może być większa z uwagi na fakt, że dużej części osób transport ponadwymiarowej ilości uchodzi na sucho, to jeszcze należy pamiętać, że owy filet nie ma przełożenia na rzeczywistą liczbę wyłowionych ryb, gdyż jego masa jest nawet trzykrotnie niższa niż waga całej tuszy. Tak więc 9 ton przemyconych filetów to tak naprawdę prawie 30 ton całych ryb.