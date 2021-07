Zakaz handlu. Projekt zmian w Sejmie. "Teraz okaże się, że nie było warto się wychylać"

Majster 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Tusk czeka już na stolek. Część PiSu i Kukiza no może jeszcze paru z lewicy i psl ma ambicje. Reszta to zwykle niedojdy i sprzedawczyki. Wszystko oddadzą i obiecają byle rządzić. Zero planów, programu byle dorwać się do urzędów. Ryży to największy karierowicz Zero wiedzy ekonomicznej, najważniejsze by sobie wygodnie żyć i pokopać piłkę.