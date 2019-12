Zakaz handlu w niedziele już bez taryfy ulgowej. A Polacy cały czas są mu przeciwni

Co ciekawe, im bardziej na lewo strony politycznej, tym niechęć do obywatelskiego projektu "Solidarności" jest większa. Aż 72 proc. zwolenników Lewicy (SLD, Wiosna, Razem) jest przeciwnych zakazowi. W przypadku zwolenników Koalicji Obywatelskiej odsetek spada do 64 proc.

Nieźle poradziły sobie z zakazem dyskonty i supermarkety. Biedronka czy Lidl przerzuciły marketingowe, a co za tym idzie i handlowe akcenty na sobotę. Muzycznym hitem stała się nawet reklama tej drugiej z sieci, w której śpiewano "Jak sobota to tylko do Lidla" na melodię szlagieru "Jak przygoda to tylko w Warszawie". Polacy zaczęli właśnie w soboty robić większe zakupy.