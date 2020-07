Zakaz handlu w niedzielę. Pracodawcy zrzeszeni w Radzie Dialogu Społecznego chcą go zawiesić

Branża handlowa od wiosny 2018 r., a więc wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, apeluje o zniesienie ograniczeń. Bezskutecznie. O ile w zeszłym roku niedziel handlowych było jeszcze całkiem sporo, to w tym roku na zakupy w niedzielę pójdziemy tylko siedem razy.

Gdy wybuchła pandemia, branża dostała do ręki nowe argumenty w walce o poluzowanie zakazu: z jednej strony konieczność rozproszenia ruchu klientów, z drugiej – zachęcenie ich, by jednak na zakupy przychodzili możliwie najczęściej. Przedstawiciele rządu nadal jednak twierdzili, że nie widzą powodu, by wycofywać się z zakazu.