Załóż profil na PUE ZUS. Nie zrobisz tego, ZUS zrobi za ciebie

Czas do 30 grudnia. Potem wkroczy ZUS

Dodaje, że do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób . Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm , czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie" – podkreślił rzecznik.

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).