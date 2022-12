Zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu – czy to możliwe?

Zameldowanie – jakie rodzaje wyróżniamy?

W Polsce meldunek jest koniecznością. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku obywatele Polski i cudzoziemcy przebywający na terytorium RP są zobowiązani do wykonywania obowiązku meldunkowego. Polega to przede wszystkim na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego oraz wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Czy można się zameldować w wynajętym mieszkaniu?

Czy do zameldowania w wynajmowanym mieszkaniu potrzebna jest zgoda właściciela?

Zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu naturalnie jest możliwe, ale czy trzeba mieć na nie zgodę właściciela nieruchomości? Wbrew pozorom nie jest ono potrzebne. Najemca, który ma umowę najmu, nie potrzebuje asysty czy zgody właściciela do tego, by dokonać zameldowania tymczasowego. Jeśli więc pobyt jest legalny, a umowa najmu będzie to potwierdzała, to nie ma żadnych przeciwwskazań do meldunku. Najemca może zameldować się na pobyt czasowy na taki okres, na który została zawarta umowa najmu.