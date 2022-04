Najem długoterminowy — czym się charakteryzuje i kiedy się opłaca?

Na czym polega najem długoterminowy?

Osoby wynajmujące mieszkania nie mogą narzekać na brak zainteresowania. Szczególnie w dużych miastach oferty znikają w ciągu chwili, a chętnych na znalezienie lokum nie brakuje. Wiąże się to z trudną sytuacją młodych osób, których albo nie stać na wzięcie kredytu, albo nie chcą tego robić z obawy o problemy związane z niestabilną sytuacją ekonomiczną. Zazwyczaj sytuacja zmusza ich do zdecydowania się na wynajęcie mieszkania. Co to jest najem długoterminowy i komu się opłaca?

Najem długoterminowy to rozwiązanie, które przewiduje zawarcie umowy pomiędzy wynajmującym a najemcą na dłuższy okres, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Dla wynajmujących to gwarancja, że decydując się na najem, nie muszą martwić się o własne lokum. Dla najemcy to z kolei zapewnienie stałego źródła dochodu. Gdy któraś ze stron nie przestrzega zasad najmu, umowę można rozwiązać. Obie strony obowiązuje także okres wypowiedzenia.

Umowa powinna zawierać dane właściciela mieszkania oraz najemcy, termin trwania umowy, wysokość opłat stałych czy kosztów opłat eksploatacyjnych. Ważne, by w umowie zawrzeć także termin i metodę płatności czynszu i wysokość oraz zasady rozliczenia kaucji.

Ile trwa najem długoterminowy mieszkania?

Długoterminowa umowa najmu zawierana jest z reguły na okres około roku. Czasami może jednak zostać zawarta na dłuższy czas. W wielu przypadkach strony decydują się na przedłużenie umowy, gdy obie są zadowolone ze współpracy. Warto jednak mieć na uwadze, że zakończenie najmu to także sytuacja, która umożliwia renegocjowanie warunków dotychczasowej umowy. Bardzo często wynajmujący wykorzystują wtedy możliwość podwyższenie czynszu czy opłat.

Różnice pomiędzy najmem krótkoterminowym a długoterminowym

Czym różni się najem długoterminowy od krótkoterminowego? Przede wszystkim okresem, na jaki zawierana jest umowa. W przypadku umowy krótkoterminowej najemcy użytkują mieszkanie znacznie krócej. Zazwyczaj na okres kilku dni, czasem tygodni.

Konstrukcja umowy najmu także jest inna. Nie wymaga tylu formalności jak umowa długoterminowa, a jeśli korzysta się z pośredników, to oni zazwyczaj odpowiadają za formalności. Trzeba jednak pamiętać o tym, że raz podpisana umowa na wynajem długoterminowym pozwala na długi czas zapomnieć o obowiązkach, a przy najmie krótkoterminowym właściciel musi dopełnić także innych obowiązków.

Najem krótkoterminowy mieszkania może być bardziej dochodowy, jednak nie jest tak stabilny. W przypadku braku zainteresowania lub kiepskiej lokalizacji lokal będzie stał pusty i generował jedynie straty.

Wynajmujący musi także zadbać o odświeżenie mieszkania po najemcach, pamiętać o przekazywaniu kluczy, aktualizowaniu ogłoszeń oraz zarządzaniu rezerwacjami. Osoby zainteresowane krótkoterminowym wynajmem to często turyści, którzy nie mają ze sobą wielu przedmiotów, dlatego lokal powinien być dobrze wyposażony. Drobne sprzęty AGD czy kompletne wyposażenie kuchni są standardem.

Najem krótkoterminowy to angażujące zajęcie, dlatego wiele osób woli zdecydować się na długoterminowe rozwiązanie.

Najem długoterminowy — komu się opłaca?

Dla wynajmującego jest to rozwiązanie, które zapewnia stabilne i regularne źródło przychodu. Wiąże się z mniejszymi kosztami niż umowa krótkoterminowa najmu, ponieważ nie trzeba pamiętać o każdorazowym odświeżaniu lokalu po zakończeniu pobytu. Zazwyczaj lokatorzy, którzy decydują się na wynajem krótkoterminowy, oczekują także w pełni wyposażonego lokum. W przypadku najemców długoterminowym często chcą oni urządzić mieszkanie po swojemu, a wynajem nie wiąże się z kosztami sprzątania i poszukiwania nowych wynajmujących. To dodatkowa praca dla wynajmującego, nawet jeśli korzysta z pomocy pośredników.

Dłuższy najem to także możliwość nawiązania relacji z wynajmującymi, która może okazać się istotna, ponieważ zwiększa zaufanie obu stron. Dla wynajmującego to mniejsze ryzyko, ponieważ najemcy mogą okazać się nieuczciwi i na czas nie dokonywać opłat czy korzystać z lokalu niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadku długoterminowego najmu łatwiej to zweryfikować i cieszyć się z tego, że mieszkanie jest użytkowane przez odpowiednie osoby.

Najem długoterminowy — zalety

Najem krótkoterminowy skierowany jest zazwyczaj do turystów czy osób, które nie mają zamiaru pozostawać w mieście na dłużej. Taka sytuacja nie jest w stanie zapewnić wynajmującemu regularnych wpłat, co doskonale pokazała pandemia koronawirusa. Jeśli wynajmującymi będą osoby związane z miejscem pracą czy przyszłymi planami, z pewnością najem długoterminowy będzie dla wynajmującego bardziej opłacalny.

Dla najemców najem długoterminowy zabezpiecza ich najważniejsze interesy, czyli pewność i stabilność zamieszkania. Wynajmujący nie może bez podstawy podnieść najemcom czynszu, o czym warto pamiętać, decydując się na wynajem. Musi wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, a najemca może nie wyrazić zgodę na podwyżkę, w wyniku czego umowa najmu wygasa. Takie rozwiązanie daje możliwość korzystania z mieszkania w zamian za stałą cenę.

