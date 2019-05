Zamieszanie z dokumentami ws. Donalda Tuska. Poczta odpowiada na drwiny posła

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk Tusk oświadczył we wtorek, że nie stawi się przed sejmową komisją śledczą do spraw tzw. luki VAT.

Marcin Horała, przewodniczący sejmowej komisji ds. VAT, we wtorek wieczorem twierdził, że do komisji śledczej nie wpłynęło żadne pismo informujące o planowanej nieobecności Donalda Tuska na przesłuchaniu . I w efekcie zwołał posiedzenie komisji.

Donalda Tuska w środę na przesłuchaniu nie było, ale komisja i tak się zebrała . I wbrew pozorom to nie szef Rady Unii Europejskiej był głównym bohaterem posiedzenia. Wszyscy zebrani skupili się na… drwinach z Poczty Polskiej. I przesyłce, która kilka dni wędrowała z Warszawy do Warszawy.

Zbigniew Konwiński z kolei podliczył, że przesyłka pokonywała 1 kilometr każdego dnia. I w efekcie udało się jej dotrzeć w środę. Mecenas Roman Giertych, który reprezentował Donalda Tuska na posiedzeniu, prosił, by w takim razie powiadomienia do Sopotu wysyłać zdecydowanie wcześniej. To w końcu ponad 400 kilometrów od Warszawy.